Αυτά είναι τα νέα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. - Η δωρεά από τον Όμιλο ΔΕΗ στην Άμεση Δράση Αττικής

Ειδική τελετή για την παραλαβή, συνολικά 90 οχημάτων, δωρεά του Ομίλου ΔΕΗ, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις πρώην Σχολές της Αστυνομίας, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιου Στάσση και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου.

Αναλυτικότερα, τα οχήματα – περιπολικά και δίκυκλες μοτοσικλέτες- θα ενισχύσουν τις Υπηρεσίες της Άμεσης Δράσης Αττικής, που με την προσθήκη και αυτών των νέων σύγχρονων μέσων επιτυγχάνει σημαντική αναβάθμιση του εξοπλισμού της και καθίσταται ακόμη πιο σύγχρονη, αποτελεσματική και αξιόμαχη.

Στόχος είναι με τη συμμετοχή των νέων αυτών οχημάτων στο σχέδιο περιπολιών εμφανούς αστυνόμευσης που εφαρμόζεται στις γειτονιές της Αττικής από περιπολικά της Άμεσης Δράσης και μοτοσικλέτες της ΔΙ.ΑΣ να ενισχύεται περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να βελτιώνονται οι συνθήκες, όπου καταγράφονται αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Αναλυτικότερα η δωρεά περιλαμβάνει:

19 επιβατικά οχήματα – περιπολικά τύπου Ford Puma Titanium 5D

26 επιβατικά οχήματα – περιπολικά τύπου MG 3 1.5 Hybrid

14 δίκυκλες μοτοσικλέτες τύπου YAMAHA TRACER 7

31 δίκυκλες μοτοσικλέτες τύπου Suzuki VStrom 800RQ

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ευχαρίστησε τον Όμιλο ΔΕΗ και προσωπικά τον κ. Στάσση για τη νέα αυτή προσφορά στην ΕΛ.ΑΣ και τη σημαντική συμβολή του στον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών μέσων της.

«Η υγιής ΔΕΗ A.E επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο αυτό το πλεόνασμα, το οποίο επενδύεται προς όφελος των πολιτών. Η δική μας υπόσχεση είναι ότι εμείς θα γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί στη μάχη κατά του εγκλήματος, πιο χρήσιμοι και ωφέλιμοι για την κοινωνία», σημείωσε ο κ. Υπουργός. Έδωσε, δε, ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία των σύγχρονων μέσων που οφείλουν να έχουν οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ της Άμεσης Δράσης, καθώς, όπως είπε, είναι οι πρώτοι που ανταποκρίνονται σε δύσκολα περιστατικά, όπως είναι και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, σώζοντας χιλιάδες ζωές. «Η δουλειά μας, η αποστολή μας απαιτεί να είμαστε εκπαιδευμένοι να έχουμε υψηλό ηθικό και ταυτόχρονα να έχουμε αξιόμαχο εξοπλισμό. Η ασφάλεια έχει καταστεί το πιο σημαντικό αγαθό, που είναι ζητούμενο για τους πολίτες. Εμείς απαντούμε με σχέδιο, με στρατηγική, με δράσεις, με παρουσία. Καταπολεμούμε κάθε μέρα το έγκλημα, με συνεχή αγώνα και εντάσσοντας στη δουλειά μας, στις δράσεις μας, στις επιχειρήσεις μας, κάθε μέρα όλο και περισσότερο, την τεχνολογία και τους σύγχρονους εξοπλισμούς μας», κατέληξε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γεώργιος Στάσσης τόνισε:

«Η ΔΕΗ έχει μία ευθύνη: να δίνει πίσω στην κοινωνία και μία ΔΕΗ υγιής μπορεί και το κάνει. Το κάνουμε αυτό συνέχεια στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, σε πολλούς τομείς της ελληνικής κοινωνίας, όπως, επίσης, και στον χώρο της Προστασίας του Πολίτη. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συνδράμουμε και εμείς στο δικό σας έργο και βλέπουμε με τι ζήλο προσπαθούν οι αστυνομικοί να κάνουν ό,τι καλύτερο, ώστε ο Έλληνας πολίτης να αισθάνεται ασφαλής».

Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο Διευθυντής της Άμεσης Δράσης Αττικής, Υποστράτηγος Γεώργιος Μιχαηλίδης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ και στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.