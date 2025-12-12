Θρίλερ εξαφάνισης στην Κρήτη: Αγνοείται από την Κυριακή 33χρονος γιατρός 

Ένα θρίλερ εξαφάνισης είναι σε εξέλιξη εδώ και 5 ημέρες στο Ηράκλειο Κρήτης, με αγνοούμενο έναν 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό του «Βενιζέλειου» νοσοκομείου, με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη.

Τα ίχνη του νεαρού άνδρα χάθηκαν το βράδυ της Κυριακής 7/12 και η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή τη Δευτέρα 8/12, καθώς δεν εμφανίστηκε για δουλειά.

Οι γονείς του, αφού προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί του χωρίς αποτέλεσμα, τελικά δήλωσαν την εξαφάνισή του στις Αρχές.

Όπως αναφέρει το neakeiti.gr, οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, πολύ μακριά από το Ηράκλειο όπου έμενε ο 33χρονος.

Εκεί εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα εγκαταλελειμμένο.

Παρά τις προσπάθειες, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει βρεθεί κανένα άλλο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Κρήτη μεταβαίνει, από τη Bόρεια Ελλάδα όπου ζει, η μητέρα του 33χρονου.

Πηγή: skai.gr

