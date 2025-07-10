Θράκη: Αναγνωρίζεται η θρησκευτική κοινότητα των Μπεκτασήδων Αλεβιτών

Αναγνωρίζεται ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η θρησκευτική κοινότητα των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης, σύμφωνα με σχέδιο νόμου που υπογράφει η Yπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου.

Το σχέδιο νόμου έχει τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή του Αγίου και Θεοβάδιστου όρους Σινά στην Ελλάδα», ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, ενίσχυση της ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διατάξεις για τον αθλητισμό και λοιπές ρυθμίσεις».

Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται:"Αναγνωρίζεται ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 2 του ν. 4301/2014 (Α' 223) η θρησκευτική κοινότητα των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης με την επωνυμία «Μπεκτασήδες Αλεβίτες Μουσουλμάνοι Θράκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», που εδρεύει στη Ρούσσα της τοπικής κοινότητας Μικρού Δερείου της δημοτικής ενότητας Ορφέα του Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, χωρίς την υποχρέωση υποβολής αίτησης του θρησκευτικού νομικού προσώπου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου μονομελούς πρωτοδικείου.

Τα μέλη της θρησκευτικής κοινότητας των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης, συμπεριλαμβανομένων των μελών του θρησκευτικού νομικού προσώπου «Μπεκτασήδες, Αλεβίτες Μουσουλμάνοι Θράκης Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο», ως μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, διατηρούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στις διατάξεις για την προστασία των μειονοτήτων της Συνθήκης της Λωζάνης και στην ελληνική νομοθεσία και δεν εφαρμόζεται για αυτά το άρθρο 146 του ν. 4964/2022 (Α' 150), περί της δικαιοδοσίας, των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των Μουφτήδων Θράκης.

Συστήνεται μη κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελές και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Διαχειριστική Επιτροπή Βακουφίων Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης (Δ.Ε.ΒΑ.Μ.Α.Μ.Θ.)», το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Βασική αποστολή του νομικού προσώπου είναι η διοίκηση των Βακουφίων και η διαχείριση των κτιρίων, οικοπέδων, κτημάτων και γενικώς κάθε είδους αστικών, αγροτικών και δασικών ακινήτων, των κινητών περιουσιακών στοιχείων και των προσόδων που έχουν αφιερωθεί".

Επίσης, με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους χώρους λατρείας των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων και στην εκπαίδευση των μαθητών τους.

Η αναγνώριση της θρησκευτικής κοινότητας των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης θεωρείται ως μία γενναία κίνηση υψηλής στρατηγικής σημασίας στα θέματα θρησκευτικής ελευθερίας και η Yπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη υλοποιεί σχετικό αίτημα των ιδιων των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θρακης που υποβλήθηκε πριν τρία χρόνια στη Γενική Γραμματεία θρησκευμάτων και είναι αποτέλεσμα μακράς διαβούλευσης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας και την εν λόγω θρησκευτικής κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

