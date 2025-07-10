Λογαριασμός
Κομοτηνή: Αλλοδαπός κατέβασε την ελληνική σημαία από δημόσιο κτήριο και την έκαψε

Aφαίρεσε ελληνική σημαία που ήταν αναρτημένη σε ιστό έξω από το κτήριο που στεγάζεται το ΚΕΠ στην πλατεία Ειρήνης και στη συνέχεια της έβαλε φωτιά

Ελληνική σημαία

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής συνέλαβαν το απόγευμα της Τετάρτης ένα αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε μία ελληνική σημαία που ήταν αναρτημένη σε ιστό έξω από το κτήριο που στεγάζεται το ΚΕΠ στην πλατεία Ειρήνης και στη συνέχεια της έβαλε φωτιά.

Ενεργείται προανάκριση από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κομοτηνής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

