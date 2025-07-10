Πανελλήνιες 2026: Αυτή είναι η ύλη των εξετάσεων

Στον καθορισμός της εξεταστέας ύλης για το έτος 2026 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αφορούν στους απόφοιτους της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, νωρίτερα σήμερα.

Δείτε την υπουργική Απόφαση με την εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2026 ανά μάθημα εδώ

