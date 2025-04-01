Θοδωρής Κολυδάς: «Αντίο» στην ΕΜΥ μετά από 40 χρόνια - Η ανάρτησή του

Με μία ανάρτηση στα social media, o διευθυντή στην ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Υπηρεσιάς μετά από 40 χρόνια «πλήρους Δημόσιας υπηρεσίας».

«Tο τελευταίο έκτακτο δελτίο της μετεωρολογικής μου καριέρας στην ΕΜΥ. Μετά από 40 χρόνια πλήρους Δημόσιας υπηρεσίας αποχωρώ, διατηρώντας όμως ενεργή την παρουσία μου στον χώρο της Μετεωρολογίας, της Επιστήμης που θα εξακολουθήσω να υπηρετώ μέσα από την προσωπική μου ιστοσελίδα, τα κοινωνικά δίκτυα, τον Ακαδημαϊκό χώρο και τα Μέσα Ενημέρωσης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, στην φωτογραφία της ανάρτησής του γράφει με κόκκινα γράμματα «… και η (μετεωρολογική) ζωή συνεχίζεται».

« Ευχαριστώ όσους πίστεψαν σε μένα στη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας, κατά την οποία δεν μου χαρίστηκε τίποτα. Ό,τι "κέρδισα" από αυτό το υπέροχο ταξίδι προέκυψε μόνο μέσα από σκληρή δουλειά και αφοσίωση στην επιστήμη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην οικογένειά μου, για την έμπρακτη υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια» γράφει ο γνωστός μετεωρολόγος.

