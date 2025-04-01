Από σήμερα το θερινό ωράριο για το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος

Από σήμερα 1η Απριλίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης (το παλιό «νυχτερινό» ρεύμα), όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο έχει ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ.-3 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ.- 4 π.μ.

Το θερινό ωράριο ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

Πηγή: skai.gr

