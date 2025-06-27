Τρεις φωτιές μαίνονται αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον Ευαγγελισμό του Δήμου Βόλβης, στα Λουτρά Λαγκαδά και στους Νέους Επιβάτες.

Η πυρκαγιά στην περιοχή Ευαγγελισμός καίει σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ευαγγελισμός του δήμου Βόλβης Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2025

Μια ακόμη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Λουτρά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, καίγοντας χορτολιβαδική έκταση. Στην προσπάθεια κατάσβεσης παίρνουν μέρος 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Στους Νέους Επιβάτες επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο.

Όπως αναφέρει το GrTimes, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω μεταβαλλόμενων ανέμων και συνεχών αναζωπυρώσεων.

Το βασικό μέτωπο εξελίσσεται σε ημικυκλικό τόξο τουλάχιστον 8 χιλιομέτρων, καθιστώντας ιδιαίτερα απαιτητικό το έργο των πυροσβεστών, καθώς η φορά του ανέμου αλλάζει συνεχώς, προκαλώντας νέα εστίες και δύσκολη προσέγγιση.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε νωρίτερα να αντιμετωπίσει πέντε διαφορετικά μέτωπα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, με τις πυρκαγιές στη Λακκιά και τον Δρυμό να τίθενται γρήγορα υπό έλεγχο, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά στην περιοχή του Νέου Ρυσίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι πυρκαγιές οφείλονται σε κεραυνούς, και δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Άκυρος συναγερμός στο Σέιχ Σου

Νωρίτερα σήμανε συναγερμός για φωτιά στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου.

Ωστόσο, μετά από έρευνα των ανδρών της πυροσβεστικής και με τη βοήθεια drones αποδείχτηκε πως δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος.

Το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε τις τελευταίες ώρες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία είχε ως αποτέλεσμα την πτώση τουλάχιστον 10 δένδρων.

Πυρκαγιά στην περιοχή Όσσα του δήμου Τεμπών

Πυρκαγιά επίσης ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Όσσα του δήμου Τεμπών Λάρισας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα με τη συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντών.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Όσσα του δήμου Τεμπών Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2025

