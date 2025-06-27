Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Σπάτων.
Λόγω διαρροής υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων, η κυκλοφορία εξετράπη στη λεωφόρο Σπάτων από το ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έως την οδό Λεονταρίου.
Η εκτροπή ίσχυσε και για τα δύο ρεύματα, στην περιοχή της Παλλήνης.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.
