Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Σπάτων.

Λόγω διαρροής υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων, η κυκλοφορία εξετράπη στη λεωφόρο Σπάτων από το ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έως την οδό Λεονταρίου.

Η εκτροπή ίσχυσε και για τα δύο ρεύματα, στην περιοχή της Παλλήνης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.