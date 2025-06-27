Τρεις φωτιές στην Θεσσαλονίκη

'Ακυρος ο συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στο Σέιχ Σου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 8 το βράδυ, δέχτηκε κλήσεις πολιτών για οσμή καπνού και κινητοποιήθηκε άμεσα.

'Ανδρες της πυροσβεστικής άρχισαν να ελέγχουν το περιαστικό δάσος της πόλης. Στην προσπάθειά τους συνέβαλαν και εξελιγμένα ηλεκτρονικά μέσα εντοπισμού της πυρκαγιάς. Drones, κατέγραφαν από αέρος τις εικόνες στο δάσος χωρίς να εντοπίσουν ίχνη πυρκαγιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όλες ξέσπασαν γύρω στις 9 το βράδυ, σε χορτολιβαδικές εκτάσεις και δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά ξέσπασε στο Δρυμό και στην προσπάθεια κατάσβεσής της παίρνουν μέρος 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά και σε χορτολιβαδική έκταση στη Λακιά, όπου επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα. Μετά τις 9 ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του Νέου Ρυσσίου καίγοντας ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

