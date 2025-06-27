Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σαράντα αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αργιθέα Παιανίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 18.30 κοντά σε οικισμό και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και εθελοντές κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Πηγή: skai.gr

