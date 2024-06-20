Θεσσαλονίκη: Βούτηξε γάτα σε μπύρα - Καταδικάστηκε με έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή

Σε φυλάκιση ενός έτους, με τριετή αναστολή, και χρηματική ποινή 300 ευρώ καταδικάστηκε ο 33χρονος που βούτηξε το κεφάλι μίας αδέσποτης γάτας σε ποτήρι με μπύρα. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για κακοποίηση ζώου συντροφιάς χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από 18χρονο αυτόπτη μάρτυρα που καθόταν με την παρέα του σε καφετέρια στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, «Το γατάκι το πήρε μία κοπέλα και το σώσαμε» είπε ο 18χρονος που κατέθεσε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, απαντώντας σε ερώτηση για την τύχη του ζώου.

Απολογούμενος ο 33χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, παραδέχθηκε την πράξη του για την οποία ζήτησε συγγνώμη, ενώ επικαλέστηκε μέθη λόγω προηγούμενης κατανάλωσης αλκοόλ. «Έκανα χαζομάρα, αγαπάω και φροντίζω τα ζώα», ανέφερε.

«Εκπλήσσομαι με τη φαντασία κάθε ανθρώπου» σχολίασε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας που έκανε λόγο για περιστατικό βάναυσης κακομεταχείρισης ζώου και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την ενοχή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

