Τέθηκε υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο της οδού Ελευσινίων, στο Μεταξουργείο, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ η ΕΛ.ΑΣ είχε αποκλείσει την πρόσβαση. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρχε ένα άτομο εγκλωβισμένο στον δεύτερο όρο, το οποίο διασώθηκε.

Το κτίριο κατά πληροφορίες είναι εγκαταλελειμμένο όμως γειτνίαζε με κατοικημένες πολυκατοικίες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο γίνεται πλέον κανονικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.