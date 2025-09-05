Θεσσαλονίκη: Οδηγός βρήκε μωρό ενός έτους να μπουσουλάει στον δρόμο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο μικρά παιδιά εντοπίστηκαν από διερχόμενο οδηγό μόνα στους σε δρόμο στη Χαριλάου.

Πληροφορίες του voria.gr αναφέρουν ότι το ένα ήταν μωρό, λίγο πάνω από ενός έτους, το οποίο μπουσουλούσε.

Τα δύο παιδάκια φέρεται να διέφυγαν από την προσοχή των γονιών τους και βγήκαν από το σπίτι τους, κινούμενα στον δρόμο, χωρίς να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν για έκθεση ο αλβανικής καταγωγής πατέρας των παιδιών και η μητέρα τους που είναι από τη Βουλγαρία.

Πηγή: skai.gr

