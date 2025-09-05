Ομολόγησε ο 17χρονος την αρπαγή βρεφών - Τι δικαιολογία έδωσε στους αστυνομικούς

Χειροπέδες στον 17χρονο, ο οποίος ομολόγησε τις πράξεις του, πέρασαν αστυνομικοί για την υπόθεση αρπαγής βρέφους στον Πειραιά.

Ο νεαρός, ελληνικής καταγωγής, εμπλέκεται και στην αρπαγή βρέφους που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο στην Ομόνοια. Το αγοράκι βρέθηκε τελικά στην περιοχή του Αλίμου.

Ο 17χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς τον περασμένο Ιούνιο παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και εισέπραττε το πρόστιμο από επιβάτες χωρίς εισιτήριο.

Για τις αρπαγές των μωρών ο 17χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι το έκανε επειδή οι οικογένειες Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους.

Το βρέφος εντοπίστηκε στις 20:30 της Τετάρτης από 54χρονη μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο επί της Καλλιρρόης στην Ακρόπολη και ειδοποίησε την αστυνομία.

Η μητέρα του μωρού πήγε στο ΑΤ Καμινίων για να καταγγείλει την αρπαγή του βρέφους αλλά συνελήφθη από τους αστυνομικούς με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή.



Το μωρό διακομίσθηκε σε καλή κατάσταση στο Παίδων Αγία Σοφία

Εν τω μεταξύ, χθες ήρθε στο φως της δημοσιότητας και το βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η αρπαγή του δύο μηνών βρέφους στα Καμίνια από τον 17χρονο.

Στο βίντεο φαίνεται ο ανήλικος να κινείται με γοργά βήματα στους δρόμους των Καμινίων, σπρώχνοντας το καρότσι με το βρέφος που είχε αρπάξει λίγη ώρα νωρίτερα από την ακτή Κονδύλη.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους:

