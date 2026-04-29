Απεργία και κινητοποιήσεις από ΕΦΚΑ και δικαστικούς υπαλλήλους μετά τις ένοπλες επιθέσεις

Ημέρα κινητοποιήσεων είναι η σημερινή για εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ και δικαστικούς υπαλλήλους, μετά τα χθεσινά θλιβερά γεγονότα με τους πυροβολισμούς του 89χρονου, ο οποίος τραυμάτισε πέντε συνολικά άτομα.

Οι διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας οδήγησαν την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΔΥΕ) στη λήψη απόφασης για πανελλαδική δίωρη στάση εργασίας, από 09:00-11:00 π.μ. με ταυτόχρονη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων, διαμαρτυρόμενοι για τις ανύπαρκτες συνθήκες ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων στα δικαστήρια.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΔΥΕ καταδικάζει τις διαδοχικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα σε τρεις μόλις ημέρες σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Το βράδυ του Σαββάτου 25/4/2026, είχαμε επίθεση στις εγκαταστάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από ομάδα αγνώστων ατόμων που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, όπως θραύση τζαμιών με βαριοπούλα και φθορές με μπογιές στον εξωτερικό χώρο και γενικά σημαντικές υλικές ζημιές».

Για το περιστατικό της Τρίτης 28/4/2026, επισημαίνει πως: «οπλισμένος με καραμπίνα 89χρονος άνδρας, αφού τραυμάτισε στο πόδι υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην περιοχή Κεραμεικού, στη συνέχεια, ο ίδιος φερόμενος ως δράστης φέρεται να μετέβη στην περιοχή της Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε τέσσερις γυναίκες Δικαστικούς Υπαλλήλους, στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο τραυματισμός του υπαλλήλου στον ΕΦΚΑ αντιμετωπίστηκε και η κατάσταση του κρίνεται καλή, ενώ οι τέσσερις γυναίκες στο Εφετείο, μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, που επιβεβαιώνουν στην πράξη τις ειδικές και δύσκολες συνθήκες εργασίας που βιώνουν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, τα περισσότερα δικαστήρια της χώρας είναι κυριολεκτικά απροστάτευτα σε κάθε είδους κακόβουλη συμπεριφορά και οι εργαζόμενοι σ΄ αυτά Δικαστικοί Υπάλληλοι και Δικαστικοί Λειτουργοί βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Όταν τέτοια περιστατικά συμβαίνουν στην Αθήνα, όπου υποτίθεται, λόγω του μεγάλου όγκου προσέλευσης θα έπρεπε να είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, σε τί κίνδυνο βρίσκονται άραγε οι υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, ειδικά στην επαρχία, όπου στα περισσότερα δικαστικά κτήρια οι συνθήκες ασφάλειας και ελέγχου των εισερχομένων είναι από ανύπαρκτες έως υποτυπώδεις.

Παράλληλα, καλούμε την κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης, πριν φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα, να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά».

Απεργία και στον ΕΦΚΑ

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ που καλύπτονται συνδικαλιστικά από το πρωτοβάθμιο σωματείο-μέλος της, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων στον ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ).

Παράλληλα, καλεί «σε δυναμικό και μαζικό “παρών” στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αθήνα (Υπουργείο Εργασίας, 12 μ.) και στην υπόλοιπη χώρα, μετά την ένοπλη επίθεση στην Τοπική Διεύθυνση ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και τον τραυματισμό συναδέλφου που εργάζεται στο Τμήμα Μητρώου ως συμβασιούχος Προγράμματος της ΔΥΠΑ».



Πηγή: skai.gr

