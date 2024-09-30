Στη σύλληψη τριών 16χρονων έπειτα από καταγγελία για σωματική βλάβη σε βάρος συνομηλίκου τους προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το voria.gr, στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Κυριακής, 29 Σεπτεμβρίου, εντόπισαν και προσήγαγαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς τρεις 16χρονους νεαρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, τα προαναφερόμενα τρία άτομα προσέγγισαν τον επίσης 16χρονο παθόντα και του ζήτησαν να μεσολαβήσει ώστε να συναντηθούν με φίλο του προκειμένου να λύσουν μεταξύ τους διαφορές, αλλά όταν αυτός αρνήθηκε τον χτύπησαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Φοίνικα.

Οι τρεις νεαροί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.