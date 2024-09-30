Από τις 8.30 το πρωί σήμερα, Δευτέρα. λειτουργεί νέα πλατφόρμα id.gov.gr με στόχο την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι πολίτες μπορούν με τρόπο απλό και φιλικό να προγραμματίζουν ψηφιακά ραντεβού για την έκδοση νέου τύπου ταυτοτήτας ή την αντικατάστασή της λόγω μεταβολής των στοιχείων, λήξης ισχύος, φθοράς ή παλαιότητας.

Με τη νέα σύγχρονη πλατφόρμα θα αυξηθούν τα ραντεβού και κατ' επέκταση θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής για την ικανοποίηση του αιτήματος των πολιτών, με τη διαθεσιμότητα των ψηφιακών ραντεβού να ξεκινά από αύριο, Τρίτη 1 Οκτωβρίου. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr διασφαλίζεται ότι διατηρείται η χρονική απόσταση μεταξύ των ραντεβού των ενδιαφερομένων για την ίδια Αρχή Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας, ικανή για να ολοκληρωθεί ένα ραντεβού πριν ξεκινήσει ένα επόμενο.

Επιπλέον, οι ώρες και οι ημέρες των διαθέσιμων ραντεβού μπορούν να μεταβληθούν, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς στο ωράριο και τη διαθεσιμότητα της Αρχής Έκδοσης, ανά χρονικά διαστήματα και ανά θέση εργασίας.

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού:

- Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ). Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

- Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.

- Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

- Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώςμε την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η είσοδος των πολιτών γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

