Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 16χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, ο οποίος τραυματίστηκε από την προπέλα του σκάφους, το οποίο είχε εκμισθώσει και κυβερνούσε ο πατέρας του, στη θαλάσσια περιοχή Γαλάζια Νερά Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Ο 16χρονος αρχικά διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Από το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο πατέρας για παράβαση του άρθρου 314 του ποινικού κώδικα «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.