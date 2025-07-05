Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός 16χρονου από την προπέλα σκάφους - Ήταν χειριστής ο πατέρας του

Μετά το περιστατικό συνελήφθη ο πατέρας για παράβαση του άρθρου 314 του ποινικού κώδικα «Σωματική βλάβη από αμέλεια»

Λιμενικο

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 16χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, ο οποίος τραυματίστηκε από την προπέλα του σκάφους, το οποίο είχε εκμισθώσει και κυβερνούσε ο πατέρας του, στη θαλάσσια περιοχή Γαλάζια Νερά Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Ο 16χρονος αρχικά διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Από το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο πατέρας για παράβαση του άρθρου 314 του ποινικού κώδικα «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

