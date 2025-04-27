Λογαριασμός
Συνελήφθη 44χρονος με όπλο σε κέντρο διασκέδασης στο Περιστέρι

Ο κατηγορούμενος είχε μέσα σε μια τσάντα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 14 φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν

Περιστέρι: Συνελήφθη 44χρονος με όπλο σε κέντρο διασκέδασης

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής μέσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Περιστέρι ένας άνδρας ο οποίος είχε στην κατοχή του πιστόλι.

Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, οργανώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών ειδική επιχειρησιακή δράση ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, για τον εντοπισμό και την αποτροπή παράνομων ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε μέσα σε μια τσάντα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 14 φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν. Εις βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

