Τους εγκαυματίες του τραγικού δυστυχήματος που προκλήθηκε από τη φονική πυρκαγιά, που σημειώθηκε σε ντισκοτέκ στην πόλη Κότσανι, επισκέφθηκαν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, οι υπουργοί Υγείας και Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Αρμπέν Ταραβάρι και Τίμτσο Μουτσούνσκι αντίστοιχα.

Τους δύο υπουργούς υποδέχθηκαν στην είσοδο του Νοσοκομείου Παπανικολάου ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ, Δημήτρης Τσαλικάκης και ο διοικητής του νοσοκομείου Παπανικολάου, Διονύσης Μανωλόπουλος.

Οι δύο υπουργοί της Βόρειας Μακεδονίας επισκέφθηκαν τους τρεις ασθενείς που νοσηλεύονται στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στην Α' ΜΕΘ, ενώ συνομίλησαν με τους γονείς τους.

Αμέσως μετά αναμένεται να επισκεφθούν και τους εγκαυματίες που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο 424.

Σημειώνεται πως άλλοι 3 εγκαυματίες από τη Βόρεια Μακεδονία μεταφέρθηκαν στον Νοσοκομείο 401 στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

