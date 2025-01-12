Θεσσαλονίκη: Συνολικά 60 άτομα συνελήφθησαν μέσα σε έξι μέρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Συνολικά 60 άτομα συνελήφθησαν τις τελευταίες έξι μέρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Αστυνομικοί των διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο συνεχών ελέγχων από τις απογευματινές ώρες της 07-01-2025 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, συνέλαβαν 60 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικών δισκίων.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

