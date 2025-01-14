Με αγώνα δρόμου, αναμμένα κεριά και άλλες δράσεις τιμάται η μνήμη του 19χρονου Άλκη Καμπανού

Οκτώ δράσεις αφιερωμένες στη μνήμη του 19χρονου, Άλκη Καμπανού, που δολοφονήθηκε πριν από τρία χρόνια σε τυφλό οπαδικό χτύπημα, διοργανώνει η Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 «Εις το Όνομα του Άλκη», στο πλαίσιο της 1ης Φεβρουαρίου που έχει οριστεί ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου.

«Η δολοφονία του 'Αλκη μας συγκλόνισε. Τα 'ποτέ ξανά' και τα 'έως εδώ' εμείς δεν θέλουμε να τα λέμε. Δημιουργούμε ενέργειες και δράσεις για να μη μείνουν χιλιοειπωμένες και κούφιες ευχές», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε σήμερα στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο εμπνευστής και πρόεδρος της του της Δομής, Λευτέρης Παπάς. Όπως ανακοινώθηκε από τα μέλη του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου, το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου, στις 8 το βράδυ, στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, στην περιοχή της Χαριλάου, θα ανάψουν 19 κεριά, όσα και τα χρόνια του φοιτητή και θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.

Την Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου, θα υλοποιηθεί η κεντρική δράση της Δομής που είναι η διοργάνωση αγώνα δρόμου, με δυο διαδρομές των 10 και των 5 χιλιομέτρων. Οι δρομείς θα φορούν φανέλες δικής τους επιλογής με στόχο να είναι μια δράση «πολύχρωμη και πολυσυλλεκτική» σύμφωνα με τον κ.Παπά.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι ενδιαφερόμενοι δρομείς των 10 χιλιομέτρων θα ξεκινήσουν στις 11 το πρωί από το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου, θα τρέξουν την παραλία και μέσω της 25ης Μαρτίου θα περάσουν από το σημείο δολοφονίας του ‘Αλκη, στη συμβολή των οδών Πλαστήρα και Καμπανού, ώστε να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του αδικοχαμένου φοιτητή. Εκεί, στο σημείο της δολοφονίας θα περιμένουν για να «μπουν» στον αγώνα και όσοι συμμετέχουν στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων και όλοι μαζί θα τερματίσουν εκ νέου στο άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου.

Ο αγώνας δρόμου, που διοργανώνεται από τη Δομή «Εις το Όνομα του 'Αλκη», έχει την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του δήμου Θεσσαλονίκης και του ΣΕΓΑΣ.

Οι υπόλοιπες δράσεις στη μνήμη του ‘Αλκη

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν άλλες έξι δράσεις που θα υλοποιηθούν πριν και μετά την 1η Φεβρουαρίου για να διαδοθεί το μήνυμα ενάντια στη βία. Φίλαθλοι που υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες θα μπορούν να φωτογραφίζονται φορώντας τις φανέλες των αγαπημένων τους χρωμάτων και στη συνέχεια οι εικόνες θα αναρτώνται στα social media.

Ακόμη θα δημοσιοποιηθούν τα εννέα τραγούδια που γράφτηκαν από ευαισθητοποιημένους πολίτες με αφορμή τη δολοφονία του 'Αλκη, ενώ θα μεταδοθεί σποτ ενάντια στη βία σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και σάιτ για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου.

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ την 1η Φεβρουαρίου θα περνάει από την τηλεματική των στάσεων το μήνυμα «Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου - Ο αθλητισμός ενώνει, δεν σκοτώνει», ενώ, όπως ειπώθηκε, ανάλογη πρόταση έχει γίνει και στην «Ελληνικό Μετρό ΑΕ» ώστε το ίδιο κοινωνικό μήνυμα να μεταδίδεται και στα βαγόνια του Μετρό.

Στις υπόλοιπες δράσεις της Δομής συμπεριλαμβάνονται το αίτημα προς τη Super League να προβληθεί στους πίνακες των γηπέδων στο 19ο λεπτό των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, της 20ής και 21ης αγωνιστικής, το μήνυμα πως «ο αθλητισμός ενώνει, δεν σκοτώνει», αλλά και η δημόσια πρόσκληση προς το υπουργείο Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν δράσεις με σκοπό να διαδοθούν τα μηνύματα της ενσυναίσθησης και των χρωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

