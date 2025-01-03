Στο Άγιο Όρος βρήκαν καταφύγιο τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες αναζητώντας σωματική και ψυχική ηρεμία έπειτα από την κόλαση του πολέμου που βιώνουν εδώ και περίπου 3 χρόνια.

Οι στρατιώτες, ηλικίας με εμφανή τα σημάδια του πολέμου είτε σωματικά, ένας με ουλή στο κεφάλι, άλλος με ακρωτηριασμένα και τα δύο του πόδια πάνω από το γόνατο είτε ψυχικά, ξεκίνησαν με πούλμαν από την ουκρανική πόλη Λβιβ και διανύοντας απόσταση 1000χλμ έφτασαν σε ένα μοναστήρι χτισμένο σε ένα βράχο στην ορεινή χερσόνησο του Άθω με την ελπίδα να ξεφύγουν από τις στοιχειωμένες τους αναμνήσεις από το πεδίο της μάχης.

Ukrainian soldiers with marks of war from a three-year conflict that has ravaged their homeland arrived at a monastery built on a cliff on the mountainous Athos peninsula in northern Greece, where they hoped to escape haunting memories of the battlefield https://t.co/P5ieXhYWTC — Reuters (@Reuters) January 3, 2025

Κατά την τετραήμερη παραμονή τους, σύμφωνα με το Reuters, οι στρατιώτες προσκύνησαν σε αρκετά από τα μοναστήρια που βρίσκονται στις πλαγιές του Αγίου Όρους.

«Πολλοί στρατιώτες υποφέρουν από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τα τελευταία τρία χρόνια. Πολλοί από αυτούς υποφέρουν από διαφορετικές ασθένειες – είναι τραυματίες και πρέπει να τους αποκαταστήσουμε», δήλωσε ο πατέρας Mykhailo Pasirskyi, ένας Ουκρανός ορθόδοξος ιερέας που συνόδευε τους άντρες στο ταξίδι τους.

Ο 22χρονος Ivan Kovalyk είναι ένας από τους στρατιώτες που για το υπόλοιπο της ζωής του θα φέρει στο σώμα του τα σημάδια του πολέμου αφού έχασε και τα δύο του πόδια καθώς βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της μάχης μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023.

«Φυσικά και βοήθησε πολύ, γιατί με βοήθησε να διώξω το άγχος», είπε για την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, το οποία σκοπεύει να επαναλάβει.

«Υπήρχε πάντα στήριξη από συγγενείς, από φίλους, αδερφούς, στήριξη από το κράτος, χωρίς αυτό δε θα ήταν δυνατό» είπε.

«Βλέπουμε ήδη ότι αυτές οι πέντε ημέρες που δαπανήθηκαν στη χερσόνησο του Άθω αντικαθιστούν τουλάχιστον ένα χρόνο αποκατάστασης στην Ουκρανία, σε νοσοκομεία ή άλλα ιατρικά κέντρα», δήλωσε ο Orest Kavetskyi, περιφερειακός αξιωματούχος της Λβιβ που βοήθησε στην οργάνωση του ταξιδιού.

«Όταν επισκέφτηκα τον Άθω, ένιωσα τη χάρη του Θεού, την ευλογία του Θεού, το μεγαλείο του» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

