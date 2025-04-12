Πέθανε ο καθηγητής Αλέξης Πολίτης - Συλλυπητήρια από τον πρωθυπουργό

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών άφησε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλέξης Πολίτης.

Ο Αλέξης Πολίτης γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Université Paris IV (Sorbonne).

Από το 1976 έως το 1989 εργάστηκε στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και από το 1989 έως το 2012 στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ομότιμος καθηγητής της ίδιας Σχολής.

Τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τα ελληνικά γράμματα θρηνούν την απώλεια του Αλέξη Πολίτη. Ενός ξεχωριστού διανοητή και φιλολόγου, μιας διακριτής φωνής στον χώρο της λογοτεχνίας και της έρευνας. Ο θάνατός του αφήνει ένα τεράστιο κενό όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στην καρδιά όσων τον γνώρισαν — κυρίως των φοιτητών και των συναδέλφων του, που εμπνεύστηκαν από το πάθος με το οποίο ταξίδεψε στον κόσμο των ιδεών», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Θα θυμόμαστε τον καθηγητή Πολίτη για τη σφραγίδα που αφήνει στην κατανόηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όσο και για τη γενναιοδωρία και την αφοσίωσή του στην καθοδήγηση της επόμενης γενιάς επιστημόνων. Και ακόμη, για τον ακέραιο χαρακτήρα του. Για τη σεμνότητά του. Και, σίγουρα, για τη ζεστασιά που πάντοτε απέπνεε στην επαφή με τους γύρω του».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε, τέλος, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκλιπόντος.

