Αστυνομικοί συνέλαβαν 40χρονο Έλληνα, το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών Αρχών.

Οι Γερμανοί ζητούν την έκδοσή του καθώς τον κατηγορούν για διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα τους, πράξη που φέρεται να τελέστηκε πέρσι στον Αύγουστο.

Ο 40χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, που αφορούν την έκδοσή του στη Γερμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

