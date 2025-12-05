Πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους, με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα για έκτη μέρα και οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες.

Νέο μπλόκο στήνουν το Σάββατο οι αγρότες της Μαγνησίας στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών. Οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Δεν αποκλείουν να υπάρξουν κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις, όπως για παράδειγμα πορεία με τα τρακτέρ και κατάληψη λιμανιών.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ.

Στη Λάρισα, αγρότες πήγαν με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία για να συμπαρασταθούν στους αγρότες που επρόκειτο να δικαστούν.

Πλήθος αγροτών είχε συγκεντρωθεί χθες, ζητώντας την αθώωση των συναδέλφων τους για τα επεισόδια της Κυριακής.

Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας.

Πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, τον οποίο είχαν κλείσει αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν αναλάβει τις τελευταίες ημέρες για την ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και τη διατύπωση των αιτημάτων τους.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους παραγωγής και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των καλλιεργειών και της αγροτικής δραστηριότητας.

Τις επόμενες ημέρες πιθανότατα να ακολουθήσει η σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας που θα εξετάσει κάθε μορφή κλιμάκωσης.

«Χριστούγεννα και Πάσχα εδώ θα είμαστε»

Με μια εντυπωσιακή είσοδο στην πόλη της Λάρισας, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας κλιμάκωσαν χθες τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας δυναμικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία.

Κομβόι τρακτέρ διέσχισε τους δρόμους κορνάροντας, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους δύο συναδέλφους τους που συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια της περασμένης Κυριακής, σύμφωνα με το Orange Press.

«Θέλουν τους αγρότες με χειροπέδες στα δικαστήρια, ποινικοποιούν τη δράση μας. Αλλά όπως φαίνεται η κυβέρνηση έχασε. Έχασε πανελλαδικά, ο τσαμπουκάς της έσπασε από τη δύναμη της οργάνωσης των βιοπαλαιστών αγροτών. Θα κλιμακωθεί ο αγώνας, είμαστε εδώ, η κυβέρνηση να απαντήσει στα αιτήματά μας» έλεγε ένας αγρότης εκτός του δικαστηρίου, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μια άλλη γυναίκα που ήταν στο σημείο για να διαδηλώσει φώναζε «μπράβο στα παιδιά, Χριστούγεννα και Πάσχα εδώ θα είμαστε».

Ανοιχτό το τελωνείο του Προμαχώνα

Χθες το απόγευμα άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δε θα προχωρήσουν σε άλλο αποκλεισμό σήμερα. Σε γενική συνέλευση που θα κάνουν το πρωί της Παρασκευής θα συζητήσουν την περαιτέρω στάση τους.

Στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγρότες επέτρεψαν την Πέμπτη τη διέλευση για λίγη ώρα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στη συνέχεια προχώρησαν και πάλι σε αποκλεισμό.

Ανοιχτό σε διάλογο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, επισημαίνει ότι έχει διατηρήσει σταθερά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποίηση. «Έχουμε πει πολλές φορές ότι η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή. Έχουμε συναντηθεί με πολλούς φορείς και συλλόγους και είμαστε εδώ για να δούμε με σοβαρότητα και ρεαλισμό ποια ζητήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ποια είναι τα περιθώρια για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση».

