Τρία αυτοκίνητα συγκρουστήκαν στην Παραλιακή με αποτέλεσμα το ένα να αναποδογυρίσει. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές. Ο οδηγός του 3ου αυτοκινήτου πάτησε φρένο έχασε τον έλεγχο λόγο του ολισθηρού οδοστρώματος και το αυτοκίνητο του αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να χτυπήσει και τα δυο μπροστινά.

Πηγή: skai.gr

