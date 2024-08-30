Λογαριασμός
Καραμπόλα με 3 αυτοκίνητα στην Παραλιακή στο Νέο Φάληρο: Ένα όχημα αναποδογύρισε - Δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Τροχαίο

Τρία αυτοκίνητα συγκρουστήκαν στην Παραλιακή με αποτέλεσμα το ένα να αναποδογυρίσει. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές. Ο οδηγός του 3ου αυτοκινήτου πάτησε φρένο έχασε τον έλεγχο λόγο του ολισθηρού οδοστρώματος και το αυτοκίνητο του αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να χτυπήσει και τα δυο μπροστινά.

Τροχαίο

Τροχαίο

Τροχαίο

Πηγή: skai.gr

