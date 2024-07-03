Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη ένας 37χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Ύστερα από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη, ενώ διαπιστώθηκε να κατέχει αρχεία με πορνογραφικό υλικό, στο οποίο απεικονίζονται ανήλικοι.

Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακρίτρια, από την οποία πήρε προθεσμία και παραμένει κρατούμενος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

