Νέος συναγερμός έχει σημάνει, τις τελευταίες ώρες, στην κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για νέο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Το κρούσμα εντοπίστηκε πλησίον της μονάδας όπου βρέθηκε πριν από περίπου 15 ημέρες, το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Σοφία Λαμπρινίδη δήλωσε στο cretalive πως το δείγμα εστάλη ήδη στην Αθήνα προς διερεύνηση. Όπως σημείωσε, δεν φαίνεται να ευθύνεται ο κτηνοτρόφος καθώς τα μέτρα ήταν εξαρχής πολύ αυστηρά και πως ήταν κάτι αναμενόμενο.

Να σημειωθεί ότι χθες, τυπικά έληγε η νέα παράταση που δόθηκε στα προβλεπόμενα μέτρα, όμως μετά από αυτή την εξέλιξη, δόθηκε νέα παράταση. Έτσι, για τουλάχιστον μία ακόμη εβδομάδα, κι ενώ αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα, ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα:

Απαγορεύεται η έξοδος από τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ζώντων αιγοπροβάτων, μη εδώδιμων προϊόντων των αιγοπροβάτων.

Απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες αιγοπροβάτων σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Απαγορεύεται η μετακίνηση αιγοπροβάτων από τις συνήθεις περιοχές βόσκησης και προσέγγιση στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν ορισθεί.

Επιτρέπεται η σφαγή των αιγοπροβάτων στο πλησιέστερο σφαγείο όταν λήξει η απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων για σφαγή και μετά από άδεια της αρμόδιας Κτηνιατρικής αρχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.