Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της παλαιμάκτου τραγωδίας στην περιοχή των Τεμπών θα τελεστεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και ώρα 10 π.μ. σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Περιφέρειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για τη συμπλήρωση δύο ετών από το τραγικό συμβάν, κατόπιν προτροπής του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Ο τύπος της Δέησης, σε συμπαράσταση στην οδύνη των συγγενών των θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών, θα είναι ο ακόλουθος: «Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών πάντων των βιαίως κοιμηθέντων αδελφών ημών κατά το σιδηροδρομικόν δυστύχημα εις την περιοχήν των Τεμπών και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτοίς παν πλημμέλημα εκούσιόν τε και ακούσιον».

