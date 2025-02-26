Συνολικά 82 μετανάστες εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου 2025, έντεκα ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης.
Περιπολικό και ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες.
Τα 82 άτομα φέρεται να είναι καλά στην υγεία τους, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
