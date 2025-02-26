Λογαριασμός
Εντοπίστηκαν 82 μετανάστες ανοιχτά της Κρήτης - Μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες

Καλά στην υγεία τους οι δεκάδες άνθρωποι που περισυνελέγησαν από το Λιμενικό - Θα εταφερθούν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο

Λιμενικό

Συνολικά 82 μετανάστες εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου 2025, έντεκα ναυτικά μίλια νότια της Κρήτης

Περιπολικό και ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες. 

Τα 82 άτομα φέρεται να είναι καλά στην υγεία τους, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

