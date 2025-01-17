Μια μητέρα και το παιδάκι της τραυματίστηκαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε λίγο μετά τις 08:30 στον δρόμο Νέας Μηχανιώνας- Επανομής, στο ύψος του στρατοπέδου Κερασιάς όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο δρόμο Επανομής-Μηχανιώνας, στη διασταύρωση Πλαγιαρίου. Στο ένα όχημα, που αναποδογύρισε επέβαινε μία μητέρα με το παιδί της και σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να μπει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με άλλα δύο αυτοκίνητα, αρχικά με ένα και στη συνέχεια με δεύτερο όχημα. Σε έτερο αυτοκίνητο, το οποίο από τη σύγκρουση καταστράφηκε σχεδόν όλη η μηχανή, επέβαινε ένα άτομο.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ παρέλαβε μια γυναίκα καθώς και το παιδάκι της και τους μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”.

Η γυναίκα έχει υποστεί κακώσεις ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.