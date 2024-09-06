Θεσσαλονίκη: 64χρονος βιντεοσκοπούσε παράνομα 18χρονη επιβάτιδα τρένου

Ένας 64χρονος καταγγέλθηκε ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα μία 18χρονη επιβάτιδα αμαξοστοιχίας του ΟΣΕ που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Όταν η νεαρή αντιλήφθηκε την παράνομη βιντεοσκόπηση ενημέρωσε τους υπεύθυνους του τρένου, που επικοινώνησαν με την αστυνομία. Μόλις η αμαξοστοιχία έφτασε στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τον 64χρονο.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για υπήκοο Πακιστάν και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με την οποία οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

