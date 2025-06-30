Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Λάρισας-Τρικάλων, στο ύψος της Αβερωφείου Σχολής.

Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια νεαρή γυναίκα, περίπου 23 ετών, με κατεύθυνση προς τα Τρίκαλα, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, οι οποίες απεγκλώβισαν τη νεαρή οδηγό, χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Δείτε φωτογραφίες του onlarissa.gr από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.