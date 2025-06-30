Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 7χρονου αγοριού στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής, το οποίο χθες παρασύρθηκε προς την ανοιχτή θάλασσα με τη φουσκωτή βάρκα στην οποία επέβαινε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Ο πατέρας του παιδιού προσπάθησε να προσεγγίσει τηο φουσκωτό κολυμπώντας, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Άμεσα ενημερώθηκε το Λιμενικό και τελικά, το αγοράκι και ο πατέρας του εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν, καλά στην υγεία τους, σε απόσταση διακοσίων μέτρων από την ακτή.

Τον πατέρα και τον γιο 'έσωσαν οι υπαλλήλοι μίας παρακείμενης επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής και ο ναυαγοσώστης της περιοχής.

Με τη χρήση ενός θαλάσσιου μοτοποδήλατου (jet ski) και ενός ιδιωτικού σκάφους μεταφέρθηκαν στην ακτή.

Πηγή: skai.gr

