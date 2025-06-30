Τρόμος σε λεωφορείο στην Αττική - Ένοπλος με μαχαίρι απειλούσε επιβάτες

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν οδηγός λεωφορείου στην Αττική τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, περίπου στις 14:30, υποστηρίζοντας πως ένας άνδρας, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι απειλούσε τους επιβάτες.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις ΔΙΑΣ όπου κατάφεραν σε συνεννόηση με τον οδηγό να ακινητοποιήσουν το λεωφορείο 308 και να συλλάβουν τον δράστη.

Στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι ενώ στις καταθέσεις που έδωσαν οι επιβάτες του λεωφορείου περιέγραψαν τον τρόμο που έζησαν.



Πηγή: skai.gr

