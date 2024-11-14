Στη φυλακή οδηγείται μετά την καταδίκη της από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης μία λογίστρια που κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση από εντολοδόχο κατ' εξακολούθηση που αγγίζει τις 450.000 ευρώ από εταιρεία που συμμετέχει σε κοινοπραξία του μετρό Θεσσαλονίκης.

Όπως γράφει το voria η ίδια ομολόγησε την πράξη της και στην απολογία της σημείωσε πως ήταν εθισμένη στον τζόγο, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη που πρόδωσε την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της. Σημειώνεται ότι δεν της αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, ενώ το δικαστήριο τής έδειξε την πόρτα των φυλακών -μετά την απολογία της στην ανακρίτρια είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2020, όταν διαπιστώθηκε πως εταιρεία ξένων συμφερόντων, στην οποία η κατηγορούμενη εργαζόταν ως λογίστρια, είχε κάποιες ύποπτες συναλλαγές. Το καμπανάκι έκρουσε υπάλληλος τράπεζας όπου η εταιρεία είχε λογαριασμό, μέσα από τον οποίο διακινούνταν χρήματα που προορίζονταν για τις δραστηριότητες της εταιρείες αναφορικά με τη συμμετοχή της στο έργο κατασκευής του μετρό στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από έρευνα που έγινε προέκυψε ότι τα διακινούμενα ποσά δεν κατέληγαν εκεί που έπρεπε, αλλά σε προσωπικό της λογαριασμό και σε σελίδα τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Η κατηγορούμενη φέρεται να απέδιδε τις μεταφορές σε δήθεν πληρωμές και έξοδα.

