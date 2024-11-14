Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση του ΔΙΚΕΠΑΖ στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, για να διασωθεί τραυματισμένος σκύλος που είχε εγκλωβιστεί στην ενδιάμεση νησίδα, ανάμεσα στις δύο λωρίδες κυκλοφορίες.

Το ΔΙΚΕΠΑΖ ειδοποιήθηκε για το περιστατικό από δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού σταθμού «ΣΚΑΙ» Δημήτρη Κολιομιχάλη, ο οποίος είχε δεχτεί τηλέφωνα ακροατών που εκείνη τη στιγμή περνούσαν από το σημείο του συμβάντος.

Δύο οχήματα με διασώστες και κτηνίατρο του ΔΙΚΕΠΑΖ έσπευσαν γρήγορα στην Εθνική Οδό, όπου και εντόπισαν τον τραυματισμένο σκύλο στη διαχωριστική νησίδα, ακριβώς στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο.

Τα πληρώματα των ασθενοφόρων αναγκάστηκαν να διακόψουν για λίγο την κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες της Εθνικής, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος ούτε για το πανικοβλημένο ζώο, ούτε για το προσωπικό του ΔΙΚΕΠΑΖ που τον προσέγγισε.

Μετά από λίγη ώρα αγωνίας, όλα τελικά πήγαν καλά και ο μεγαλόσωμος θηλυκός σκύλος έφτασε με ασφάλεια στο ΔΙΚΕΠΑΖ, όπου και περιθάλπεται από το νοσηλευτικό προσωπικό.

Τα ακόμα καλύτερα νέα είναι ότι οι κηδεμόνες του σκύλου έχουν, ήδη, έρθει σε επικοινωνία με το ΔΙΚΕΠΑΖ, και θα τον παραλάβουν μετά την αποκατάσταση της υγείας του.

Πηγή: skai.gr

