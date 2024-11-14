Για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό που έχει γίνει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε περίπτωση ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, μίλησε ο αρμόδιος Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ρ/σ Παραπολιτικά 90.

Όπως ανέφερε, εκτός από το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας, ΔΑΡΔΑΝΟΣ, υπάρχουν και άλλα σχέδια, όπως αυτό που προβλέπει τη λειτουργία 5 σταθμών βάσης στην Αττική (Μαγούλα, Ρέντη, Ολυμπιακό Χωριό, Παλλήνη και Ελληνικό), οι οποίοι θα λειτουργούν ως εφαλτήρια άμεσης επέμβασης σε περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου.

«Οι σταθμοί αυτοί θα είναι εξοπλισμένοι με λέμβους της ΕΜΑΚ, με Cobra- τα αμφίβια του Στρατού-, Hummer κοκ. Άρα, βγάζουμε στο πεδίο όλες τις δυνάμεις που έχουμε, για να είναι πιο κοντά στις περιοχές που έχουμε δει ότι παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε αν απαιτηθεί να μπορέσουν όλα τα επιχειρησιακά στελέχη να παρέμβουν πιο γρήγορα» δήλωσε ο κ. Κικίλιας και πρόσθεσε:

«Υπάρχει και τρίτο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, στην κυριολεξία «στο κόκκινο», σε περίπτωση μιας πολύ ισχυρής μετεωρολογικής πρόγνωσης για την Αττική. Εκεί θα πάμε σε πιο εντατικά σχέδια, που θα περιλαμβάνουν τη διασπορά δυνάμεων, το κλείσιμο των σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, ωδείων, αθλητικών χώρων κλπ, απαγόρευση των μετακινήσεων για όλους, τηλεργασία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, οδηγίες στους πολίτες που μένουν σε ισόγεια και υπόγεια για μετακίνησή τους σε πιο ψηλά σημεία, κλπ».

Σημείωσε επίσης ότι ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι να συντονίζει τις δυνάμεις που επιχειρούν κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και να ενημερώνει τους πολίτες και τον κρατικό μηχανισμό, ώστε να προχωρά άμεσα στην προετοιμασία που απαιτείται. «Εμείς από τις 15 Αυγούστου στέλνουμε, όπως είμαστε υποχρεωμένοι, επιστολές, και αντιδρούν θετικά και οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες για καθαρισμούς φρεατίων και ρεμάτων. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα αντιπλημμυρικά έργα, έχουμε καταγεγραμμένα από όλες τις Περιφέρειες και όλους τους Δήμους τα έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα, είναι δημοπρατημένα, ή είναι αυτή τη στιγμή στη φάση της υλοποίησης. Και άλλα είναι “κολλημένα”, στο Συμβούλιο της Επικρατείας από περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές μελέτες και λοιπά» τόνισε ο Υπουργός.

Τέλος, μιλώντας για την επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, που σύστησε στο Υπουργείο, και τον καθοριστικό ρόλο των μηνυμάτων από το 112, υπογράμμισε: «Θα μου επιτρέψετε να πω, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί εγώ δεν θέλω ούτε να εφησυχάζουμε, ούτε να σπέρνουμε τον πανικό. Καταρχάς, η έγκαιρη ενημέρωση είναι υποχρέωσή μας, άρα έχουμε μια Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Αστεροσκοπείο και κορυφαίους μετεωρολόγους. Αυτοί μας ενημερώνουν για τη μετεωρολογική πρόγνωση. Εάν και εφόσον κρίνει η Επιτροπή αυτή ότι υπάρχει πρόβλημα, αμέσως θέτουμε σε ετοιμότητα την Πολιτική Προστασία και αποστέλλουμε εγκαίρως μηνύματα από το 112 για ακραία καιρικά φαινόμενα και ενημερώσεις για ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Το 112 πολλές φορές λοιδορήθηκε, ή αμφισβητήθηκε. Γιατί; Γιατί τα φαινόμενα δεν ήρθαν, και είπαν οι πολίτες, «καλά μας κοροϊδεύετε;». Θα ήθελα να πω ειλικρινώς στους συμπολίτες μας ότι εμείς με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών που είναι οι μετεωρολόγοι, θα συνεχίζουμε να στέλνουμε τομεακά ή σε πιο γενική κλίμακα μηνύματα από το 112, το οποίο αναβαθμίζουμε τώρα μέσα από το ΑΙΓΙΣ, προκειμένου να είναι ενήμεροι οι συμπολίτες μας για το όποιο καιρικό φαινόμενο. Και μακάρι να μην έρθει. Πολλές φορές δεν ήρθε. Αλλά στη μία φορά που ήρθε στη Βαλένθια και δεν ήχησε το 112 έχουν χαθεί 220 ψυχές. Και μετράμε ακόμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.