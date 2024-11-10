Στις 30 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, Η βασική γραμμή θα παραδοθεί στο κοινό και οι Θεσσαλονικείς αδημονούν να το δουν σε λειτουργία.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του . ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος είπε ότι το Μετρό θα λειτουργεί από τις 05:30 το πρωί έως τις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα ενώ αποκάλυψε πως Παρασκευή και Σάββατο το ωράριο θα είναι διευρυμένο, χωρίς όμως να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες.

Ο κος Ταχιάος είπε ακόμα πως «αυτή τη στιγμή έχουμε αναθέσει τη λειτουργία του Μετρό σε μία ιδιωτική εταιρεία με διεθνή διαγωνισμό. Πίσω από την εταιρεία αυτή βρίσκεται ένας γαλλικός κολοσσός, η EGIS και η ιταλική ΑΤΜ δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί το Μετρό του Μιλάνο και η ίδια εταιρεία λειτουργεί και το Μετρό της Κοπεγχάγης, που είναι ίδιο με το δικό μας Μετρό».

Το Μετρό της Κοπεγχάγης, εγκαινιάστηκε στις 19 Οκτωβρίου 2002 και το συνολικό μήκος του δικτύου σήμερα, είναι 38,2 χιλιόμετρα και έχει 39 σταθμούς, ενώ επί του παρόντος άλλοι 5 είναι υπό κατασκευή.

Σύμφωνα με το Ράδιο Θεσσαλονίκη, όλοι οι υπόγειοι σταθμοί στο Μετρό της Κοπεγχάγης είναι εξοπλισμένοι με αυτόματες πόρτες πλατφόρμας για ασφάλεια (όπως και του Μετρό της Θεσσαλονίκης) και ανοίγουν στο ίδιο επίπεδο, ταυτόχρονα με τις αφίξεις και στάσεις του τρένου.

Μία διαφορά είναι πως οι υπόγειοι σταθμοί του Μετρό της Κοπεγχάγης βρίσκονται σε χαμηλά βάθη, από 5 έως 8 μέτρα, ενώ το Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι σε μεγαλύτερα βάθη, όπως ο σταθμός Βενιζέλου που βρίσκεται περίπου στα 24 μέτρα κάτω από τη Γη.

Τα χαρακτηριστικά της Βασικής Γραμμής που θα αποδοθεί σε χρήση τη 30η Νοεμβρίου

Το μήκος της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι 9,6 χιλ. με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς.

Διαθέτει 13 σύγχρονους σταθμούς (Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδης, Φλέμινγκ, Ανάληψη, 25ης Μαρτίου, Βούλγαρη, Νέα Ελβετία) και Αμαξοστάσιο 50. 000 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, επισκευαστική βάση και γραφειακούς χώρους.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς ανά 2,5 λεπτά στο αρχικό στάδιο της εμπορικής λειτουργίας και ανά 90 δευτερόλεπτα μετά την παραλαβή των επιπλέον συρμών.

Η διάρκεια ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων στους 13 σταθμούς, θα είναι 17 λεπτά.

Υπολογίζεται ότι καθημερινά θα μετακινούνται 254.000 επιβάτες, με μεταφορική ικανότητα 18.000 επιβατών ανά ώρα και ανά κατεύθυνση.

Μετά και την παράδοση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 313.000 επιβάτες.

Η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης αναμένεται να αποσυμφορήσει την πόλη από το κυκλοφορικό καθώς υπολογίζεται πως θα κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 57.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 212 τόνους ημερησίως.

Αρχαιολογικά Ευρήματα

Πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα, διαφορετικών ιστορικών περιόδων της πόλης, ήρθαν στο «φως» κατά την κατασκευή των σταθμών, με κυριότερους τους σταθμούς «Βενιζέλου» και «Αγίας Σοφίας» που βρίσκονται εντός των ορίων του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα σπουδαία ευρήματα, σε Σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης και σε μουσεία. Μάλιστα, ο Σταθμός «Βενιζέλου» αποτελεί διεθνώς, τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο ενταγμένο σε μείζον τεχνικό έργο. Παράλληλα, μέρος των 300.000 αρχαιοτήτων που βρέθηκαν, θα εκτεθεί στο Μουσείο που κατασκευάζεται στο «Crossover Σιντριβάνι» συνολικής έκτασης 6.370 τ.μ. καθώς και στο Μουσείο που προετοιμάζεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Παύλου Μελά».

Καινοτομίες και χαρακτηριστικά προηγμένης τεχνολογίας

• 18 πλήρως αυτοματοποιημένοι, κλιματιζόμενοι συρμοί 4 οχημάτων, οι οποίοι θα κινούνται χωρίς οδηγό, αλλά με συνοδό.

• Συστήματα αυτόματων θυρών σε κάθε σταθμό, για την εξασφάλιση μέγιστης ασφάλειας του επιβατικού κοινού κατά την παραμονή του στις αποβάθρες.

• Η κίνηση των τραίνων ελέγχεται με ασύρματη μετάδοση 5 - 10 φορές ανά δευτερόλεπτο, με ακρίβεια θέσης κάθε τραίνου περίπου στο 1 μέτρο.

• Τα δεδομένα της λειτουργίας του κάθε συρμού (θέση, προφίλ ταχύτητας, συναγερμοί, διαγνωστικά, δεδομένα σηματοδότησης, κάμερες- CCTV, κλπ.), μεταδίδονται ασύρματα, μέσω του ίδιου συστήματος μετάδοσης (DCS) και ενιαίας κεραίας.

• Υπάρχουν κάμερες υψηλής ευκρίνειας εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και στο πρόσθιο και οπίσθιο μέρος του συρμού, με δυνατότητα on-line μετάδοσης βίντεο συνεχούς ροής (video-streaming) στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας.

• Τα υλικά του τραίνου έχουν επιλεγεί με χαμηλό Φορτίο Πυρκαγιάς, είναι ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95%.

