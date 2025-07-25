Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ένας 69χρονος που κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 4χρονη εγγονή του, την οποία είχε αναλάβει να προσέχει όταν απουσίαζαν οι γονείς της από το σπίτι.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και ακολούθησε σχετική έρευνα. Εις βάρος του ηλικιωμένου σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιόν τους, κατάχρηση ανηλίκων και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατ' εξακολούθηση. Οι καταγγελλόμενες πράξεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, τελέστηκαν το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου του 2024.

Αφού η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης απαγγέλθηκε κακουργηματική δίωξη στον 69χρονο και σήμερα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια. Απολογούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε λόγο για εκδικητική καταγγελία εις βάρος του.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που του "έδειξαν" το δρόμο προς τις φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

