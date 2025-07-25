Φωτιά σε καλλιέργειες και ξερά χόρτα στα δυτικά της πόλης του Κιλκίς, ξέσπασε γύρω στις 14.15 μετά το μεσημέρι οπότε και ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 16 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο το οποίο νωρίτερα μετείχε στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Νεοχωράκι Χαλκιδικής όπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.