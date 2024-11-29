Στους ρυθμούς των αυριανών εγκαινίων λειτουργίας του Μετρό κινείται η Θεσσαλονίκη και σήμερα, στις 6 το απόγευμα, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Σταθμού Βενιζέλου.

Οι πρώτοι επισκέπτες θα είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τους οποίους θα ξεναγήσει η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον αρχαιολογικό χώρο και στα ευρήματα των ανασκαφών.

Η υπουργός έχει χαρακτηρίσει τον Σταθμό Βενιζέλου ως τον καλύτερο Σταθμό Μετρό στον κόσμο, διότι συνδυάζει και τη λειτουργία ενός μοναδικού Μουσείου με τις αρχαιότητες, που έφεραν στο φως οι ανασκαφές, ανάμεσα τους και όσες απομακρύνθηκαν προσωρινά, λόγω της κατασκευής του έργου, και επανατοποθετήθηκαν στις ίδιες θέσεις.

Συνολικά σε όλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του Μετρό ήρθαν στο φως περισσότερα από 300.000 αρχαιολογικά ευρήματα.

