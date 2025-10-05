Λογαριασμός
Τηλεφωνική απάτη στο Χαλάνδρι: Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, απέσπασαν κοσμήματα αξίας 500.000 και 10.000 ευρώ σε μετρητά

Οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το θύμα και με τη μέθοδο της απάτης μέσω τηλεφώνου το έπεισαν να τους παραδώσει τα αντικείμενα - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Περιπολικό

Σοβαρό περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, όταν άγνωστοι, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, κατάφεραν να αποσπάσουν από ημεδαπό κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ και μετρητά ύψους 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το θύμα, (το οποίο διαμένει σε μονοκατοικία στην οδό Ζαν Μωρέας 19Α), και με τη μέθοδο της απάτης μέσω τηλεφώνου το έπεισαν να τους παραδώσει τα αντικείμενα.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζονται πιθανές συνδέσεις με οργανωμένα κυκλώματα που πραγματοποιούν τηλεφωνικές απάτες στην Αττική.

