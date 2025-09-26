Λογαριασμός
Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή

Πότε θα γυρίσουν οι δείκτες μια ώρα πίσω για να κερδίσουμε μια επιπλέον ώρα ύπνου - Και πότε επιστρέφουμε στη θερινή ώρα 

Ρολόι

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, αλλάζει η ώρα σε χειμερινή, με τους δείκτες να γυρνούν μια ώρα πίσω.

Συγκεκριμένα, φέτος η αλλαγή της ώρα θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου, στις 03:00 τα ξημερώματα οι δείκτες του ρολογιού θα γυρίσουν μια ώρα πίσω, και θα δείχνουν 02:00.

Έτσι, θα κερδίσουμε μια επιπλέον ώρα ύπνου. 

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αλλαγή ώρας ώρα
