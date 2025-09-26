Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, αλλάζει η ώρα σε χειμερινή, με τους δείκτες να γυρνούν μια ώρα πίσω.
Συγκεκριμένα, φέτος η αλλαγή της ώρα θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου, στις 03:00 τα ξημερώματα οι δείκτες του ρολογιού θα γυρίσουν μια ώρα πίσω, και θα δείχνουν 02:00.
Έτσι, θα κερδίσουμε μια επιπλέον ώρα ύπνου.
Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα.
