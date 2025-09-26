Καθυστερήσεις στις πτήσεις και αυξημένη κίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τι αναφέρει το αεροδρόμιο

Αντιμέτωποι με αυξανόμενες καθυστερήσεις βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή, οι επιβάτες στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», καθώς εξυπηρετούνται λιγότερες πτήσεις την ώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου, από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας και οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων.

Το επιβατικό κοινό καλείται να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες.

Για καθυστερήσεις 30-40 λεπτών, οι οποίες αναμένεται να κλιμακωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενημερώνει και η Aegean το επιβατικό κοινό.

Αναλυτικά, η Aegean αναφέρει:

«Από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας "Ελ. Βενιζέλος". Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30-40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας. Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας».



Πηγή: skai.gr

