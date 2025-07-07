Τη διαδικασία για την πρόσληψη 171 οδηγών με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου εκκίνησε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), με την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης στο ΑΣΕΠ.

Οι συμβάσεις θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, καθώς και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (αναλυτικά τα προσόντα θα αναφέρονται στην ανακοίνωση).

Η δημοσίευση της ανακοίνωσης των προσλήψεων - πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους, θα γίνει αμέσως μετά την έγκρισή της από το ΑΣΕΠ, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΟΑΣΘ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

