Ο «Οδυσσέας» «έπεσε» στο νερό και σύντομα θα ξεκινήσει για Γαύδο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο δεκάμετρο σκάφος με δύο μηχανές, που αποκτήθηκε με τη στήριξη του υπουργείου Μετανάστευσης και είναι πλέον στη διάθεση του Δήμου Γαύδου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού, που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο μεγάλη πίεση από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη.

Η απόκτηση του «Οδυσέα» είναι «ένα μεγάλο βήμα για τη Γαύδο. Για να μπορούμε να είμαστε όπου χρειάζεται. Να μετακινούμαστε με ασφάλεια για να καλύψουμε καθημερινές ανάγκες. Να φροντίζουμε το νησί μας. Να σώζουμε ζωές», σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

«Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν για να γίνει αυτό το πρώτο βήμα πραγματικότητα» είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη γνωστοποιώντας ότι το σκάφος αγοράστηκε με μέρος των χρημάτων που χρηματοδότησε το υπουργείο και τα υπόλοιπα με ίδια κεφάλαια του δήμου.

Όπως εξήγησε, με το σκάφος θα υπάρξει πλέον και η δυνατότητα να καθαριστούν δυσπρόσιτες περιοχές από τα απορρίμματα τα οποία είναι διάσπαρτα λόγω των ανθρώπων που βγαίνουν στη στεριά και είναι δύσκολο να μαζευτούν.

Αναφερόμενη στο μεγάλο «μπαμ» όπως το χαρακτήρισε των μεταναστευτικων ροών, είπε ότι «η Γαύδος σώζει ζωές, προσφέρει βοήθεια αλλά πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γνωρίζουμε πλέον επίσης πως μόλις ο καιρός είναι καλός οι άνθρωποι αυτοί ξεκινούν το μεγάλο και δύσκολο ταξίδι της ελπίδας, που όπως φαίνεται αυτές τις μέρες, η πλώρη τους είναι στην Κρήτη. Διότι η Γαύδος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει». Η κ. Στεφανάκη εξέφρασε τον προβληματισμό της για τον φετινό τουρισμό στο νησί, λέγοντας ότι υπάρχει εξ αιτίας όλης αυτής της κατάστασης, μία δυστοκια από τουρίστες και επισκέπτες. Ας μη γελιόμαστε επηρεάζει τον τουρισμό [...] εμείς περιμένουμε να δουλέψουμε από τώρα μέχρι και τον Αύγουστο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.