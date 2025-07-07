Αιματηρή συμπλοκή, με δύο τραυματίες, μεταξύ δύο ομάδων ανηλίκων μέσα στο προαύλιο του 8ου δημοτικού σχολείου Παλαιού Φαλήρου, σημειώθηκε χτες στις 23.00 το βράδυ.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, περίπου 20- 30 ανήλικοι, σύμφωνα με μαρτυρίες, συνεπλάκησαν μέσα στον χώρο του σχολείου, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν, πιθανότατα από μαχαίρι, δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, ευτυχώς ελαφρά.

Ο ένας από αυτούς διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ ο δεύτερος δήλωσε ότι θα μετέβαινε μόνος του σε νοσοκομείο.

Στον τόπο της συμπλοκής μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά οι ανήλικοι τράπηκαν σε φυγή και εξαφανίστηκαν.

Από την περιοχή προσήχθη ένας ανήλικος, αλλά δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος του και αφέθηκε ελεύθερος.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας της περιοχής.

